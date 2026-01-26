Sparatoria a San Donato Milanese | morto un 20enne

Una sparatoria si è verificata a San Donato Milanese, vicino a Milano, provocando la morte di un giovane di 20 anni. L’incidente è avvenuto poco prima delle 18 e, secondo quanto riportato dall’Ansa, le circostanze sono ancora in fase di accertamento. L’evento ha suscitato attenzione nell’area, ma al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle cause o sui soggetti coinvolti.

Un giovane di 20 anni è morto, poco prima delle 18, a San Donato Milanese, comune alle porte del capoluogo lombardo, nel corso di una sparatoria, come apprende l’Ansa. Il conflitto a fuoco è avvenuto in via Giuseppe Impastato, nella zona in cui sorge la fermata della metropolitana gialla. Sul posto i mezzi del 118 e gli agenti della Questura di Milano. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. L'omicidio di Francesco Pio Maimone solleva domande: cosa fa la Napoli bene? Femminicidio Torzullo, Carlomagno in cella minaccia di uccidersi. Si indaga per istigazione al suicidio dei genitori Femminicidio Torzullo, Carlomagno sorvegliato a vista dopo il suicidio dei genitori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sparatoria a San Donato Milanese: morto un 20enne Approfondimenti su san donato Sparatoria a Milano, morto un 20enne: urla e momenti di paura. Cosa è successo Nella serata di oggi, via Giuseppe Impastato a Milano è stata teatro di una sparatoria che ha avuto esito fatale per un ragazzo di 20 anni. House of Bmw: passato e futuro del brand nella storica sede di San Donato Milanese Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su san donato Argomenti discussi: Sparatoria a Milano, l'agguato in un bar: ferito un uomo di 35 anni. In campo a San Donato. Forza All Blacks #KickOff || #WeAreAllBlacks - facebook.com facebook Da uomo di Gheddafi a consigliere dei Rotelli, Ghribi e la diplomazia sanitaria del San Donato x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.