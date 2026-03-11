Pellegrini mostra il pancione al nono mese di gravidanza Giunta provoca | Sicuri non siano due? E lei lo ' minaccia'

Federica Pellegrini ha pubblicato nuove foto su Instagram in cui mostra il suo pancione, arrivata alla 35ª settimana di gravidanza. Durante un evento, un membro della Giunta ha commentato scherzosamente sulla possibilità che ci siano due bambini e lei ha risposto minacciando di denunciarlo. La nuotatrice si trova al nono mese di gravidanza e il suo stato è visibile nelle immagini condivise online.