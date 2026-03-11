Pellegrini mostra il pancione al nono mese di gravidanza Giunta provoca | Sicuri non siano due? E lei lo ' minaccia'
Federica Pellegrini ha pubblicato nuove foto su Instagram in cui mostra il suo pancione, arrivata alla 35ª settimana di gravidanza. Durante un evento, un membro della Giunta ha commentato scherzosamente sulla possibilità che ci siano due bambini e lei ha risposto minacciando di denunciarlo. La nuotatrice si trova al nono mese di gravidanza e il suo stato è visibile nelle immagini condivise online.
La dolce attesa procede e il pancione cresce sempre di più. Federica Pellegrini, infatti, ha condiviso su Instagram alcune nuove foto in cui mostra con orgoglio il suo girovita ormai molto evidente: l’ex campionessa di nuoto è arrivata alla 35esima settimana di gravidanza, ovvero il nono mese, e. 🔗 Leggi su Today.it
Articoli correlati
Federica Pellegrini criticata sui social per gli allenamenti in palestra al settimo mese di gravidanza, lei replica: “Li faccio tenendo conto di 3 cose specifiche”La campionessa è stata criticata sui social per gli allenamenti durante la gravidanza.
Federica Pellegrini col pancione in palestra: il video degli allenamenti in gravidanza divide i socialVerona, 13 gennaio 2026 — Federica Pellegrini continua a nuotare controcorrente, anche lontano dalla vasca.
Contenuti utili per approfondire Pellegrini mostra
Discussioni sull' argomento Federica Pellegrini, lezioni di nuoto col pancione. Linus porta la moglie alla Fede Academy: Un regalo bellissimo; ''Era feliciona'': Federica Pellegrini col pancione di 8 mesi fa lezione di nuoto alla moglie di un noto d ...
Federica Pellegrini incinta, le prime foto al mare col pancioneFederica Pellegrini, la celebre ex nuotatrice italiana, ha recentemente condiviso alcune fotografie su Instagram, mostrando con gioia il suo pancione insieme al marito Matteo Giunta. Le immagini hanno ... 105.net
Federica Pellegrini e l'allenamento con il pancione ai raggi XSi sta discutendo tanto sul video dell’allenamento postato sul suo Instagram da Federica Pellegrini, bellissima mamma in attesa della seconda figlia. La meraviglia e i commenti, forse, non tengono ... gazzetta.it
Pellegrini della Via Francigena, se passate da Massa fate una sosta dedicata d’arte! In città è visitabile la mostra “Natura evocata” del pittore massese Piero Mosti Le sue opere invitano alla contemplazione e al silenzio: una pausa perfetta lungo il ca - facebook.com facebook