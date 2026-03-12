Federica Pellegrini, alla 35ª settimana di gravidanza, ha condiviso sui social un aggiornamento sul suo stato di salute. Durante un momento di relax, si è mostrata con il pancione evidenziato. Matteo Giunta, suo marito, ha scherzato sulla possibilità che fosse doppio, provocando una risposta divertente dalla nuotatrice. Il loro scambio ha attirato l'attenzione dei follower, che hanno commentato con entusiasmo.

La gravidanza di Federica Pellegrini è agli sgoccioli. La “Divina” è entrata nella 35° settimana, e sui social aggiorna i follower su come stiano procedendo le cose. Piuttosto bene, si direbbe, col pancione sempre più tondo e “ingombrante”. “35 weeks tonde tonde” scrive lei, mentre posa in casa. Tra i tanti commenti, spunta quello del marito Matteo Giunta, che fa dell’ironia su quanto sia lievitato il pancione: “ Siamo sicuri che non sono due? ” scrive. Molti follower si mettono in mezzo tra moglie e marito, c’è addirittura chi avanza l’ipotesi che siano 3. Pellegrini interviene e replica al consorte col sorriso: “Io ti uccido”. Quando partorisce Federica Pellegrini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Federica Pellegrini mostra il pancione al nono mese, e Matteo Giunta la provoca: “Sicuri che non sono due?”. Il botta e risposta tra moglie e marito è tutto da ridere

