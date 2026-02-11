Prima pagina Tuttosport | De Winter | ‘Da Allegri a Seedorf il mio Milan'

De Winter ha parlato del suo Milan, il team che sta cercando di rilanciare sotto la guida di Seedorf. Il giocatore ha ricordato i tempi di Allegri e ha spiegato come vede la squadra adesso. Le sue parole arrivano in un momento di cambiamenti e aspettative alte, con i tifosi che sperano in una svolta positiva.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 11 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus perché i bianconeri vogliono sfidare l'Atlético Madrid per il centrocampista brasiliano Éderson dell'Atalanta. Servono 40 milioni di euro per prenderlo. Intanto, il direttore sportivo della 'Vecchia Signora', Marco Ottolini, apre - per la prima volta - ad un possibile rinnovo del contratto per Dušan Vlahovic.

