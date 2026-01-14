Secondo ciclo TFA Indire 60.000 posti disponibili | chi può presentare domanda si frequenta? Quanto costa? Lalla vi anticiperà tutto nella newsletter Diventare insegnanti
Il secondo ciclo TFA Indire, organizzato in collaborazione con le università, aprirà prossimamente le iscrizioni. Con 60.000 posti disponibili, è importante conoscere i requisiti, le modalità di partecipazione e i costi. Nella newsletter “Diventare insegnanti”, Lalla fornirà tutte le informazioni necessarie per orientarsi in questa fase, aiutando a capire chi può candidarsi e come prepararsi al meglio.
Sarà attivato nelle prossime settimane il secondo ciclo IndireUniversità. Chi può presentare domanda, quando si frequenta, costi. Il nuovo profilo del docente specializzato.
