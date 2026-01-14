Secondo ciclo Indire 60.000 posti disponibili | chi può presentare domanda si frequenta? Quanto costa? Lalla vi anticiperà tutto nella newsletter Diventare insegnanti

Nelle prossime settimane sarà avviato il secondo ciclo del percorso Indire/Università, con 60.000 posti disponibili. In questa occasione, verranno fornite informazioni su chi può partecipare, le modalità di frequenza e i costi associati. Per conoscere tutti i dettagli e le scadenze, iscriviti alla newsletter “Diventare insegnanti”, dove Lalla condividerà aggiornamenti e approfondimenti utili per chi desidera intraprendere questa strada.

Sarà attivato nelle prossime settimane il secondo ciclo IndireUniversità. Chi può presentare domanda, quando si frequenta, costi. Il nuovo profilo del docente specializzato. Lalla vi spiegherà tutto. Iscriviti entro venerdì ore 18. All'interno troverai le istruzioni per il download. Cosa riceverò iscrivendomi alla newsletter? Chi si iscrive riceverà: notizie filtrate e commentate, non semplici link

Leggi anche: GPS Graduatorie 2026/28 vecchie e nuove regole: requisiti di accesso, domanda, info per le supplenze. Lalla vi spiegherà tutto nella newsletter “Diventare insegnanti”

