Secondo ciclo Indire 60.000 posti disponibili | chi può presentare domanda si frequenta? Quanto costa? Lalla vi anticiperà tutto nella newsletter Diventare insegnanti

Nelle prossime settimane sarà avviato il secondo ciclo del percorso Indire/Università, con 60.000 posti disponibili. In questa occasione, verranno fornite informazioni su chi può partecipare, le modalità di frequenza e i costi associati. Per conoscere tutti i dettagli e le scadenze, iscriviti alla newsletter “Diventare insegnanti”, dove Lalla condividerà aggiornamenti e approfondimenti utili per chi desidera intraprendere questa strada.

Percorsi INDIRE 2026: in arrivo il nuovo ciclo per la specializzazione sul sostegno - Percorsi INDIRE 2026: in arrivo il nuovo ciclo di specializzazione sul sostegno. catania.liveuniversity.it

MERLINO fip positivo Purtroppo il primo ciclo di cura non ha fatto il suo dovere , e’ passato il mese di osservazione e sembrava andare tutto bene ma purtroppo ha avuto una ricaduta improvvisa Riproviamo con un secondo ciclo non sarà facile fargli le iniezio facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.