Secondo ciclo Indire 60.000 posti disponibili | chi può presentare domanda si frequenta? Quanto costa? Lalla vi anticiperà tutto nella newsletter Diventare insegnanti
Nelle prossime settimane sarà avviato il secondo ciclo del percorso Indire/Università, con 60.000 posti disponibili. In questa occasione, verranno fornite informazioni su chi può partecipare, le modalità di frequenza e i costi associati. Per conoscere tutti i dettagli e le scadenze, iscriviti alla newsletter “Diventare insegnanti”, dove Lalla condividerà aggiornamenti e approfondimenti utili per chi desidera intraprendere questa strada.
Sarà attivato nelle prossime settimane il secondo ciclo IndireUniversità. Chi può presentare domanda, quando si frequenta, costi. Il nuovo profilo del docente specializzato.
GPS Graduatorie 2026/28 vecchie e nuove regole: requisiti di accesso, domanda, info per le supplenze.
Percorsi INDIRE Sostegno, a Breve il Secondo Ciclo: ecco le Novità - I percorsi INDIRE del secondo ciclo per docenti di sostegno stanno suscitando grande attenzione tra gli insegnanti interessati a completare il percorso di abilitazione. msn.com
Specializzazione sul sostegno indire: Secondo percorso - 4, ha disposto la proroga del termine entro il quale l’INDIRE può attivare i percorsi per la specializzazione per le attività ... tecnicadellascuola.it
Percorsi INDIRE 2026: in arrivo il nuovo ciclo per la specializzazione sul sostegno - Percorsi INDIRE 2026: in arrivo il nuovo ciclo di specializzazione sul sostegno. catania.liveuniversity.it
