Specializzazione sostegno con secondo ciclo Indire | per triennalisti escluso anno 2025 26 serve titolo di studio e servizio specifico RISPOSTE AI QUESITI

Sei un docente interessato alla specializzazione di sostegno con il secondo ciclo Indire? Questa opportunità è rivolta a triennalisti (escluso il 2025/26) con il titolo di studio e servizio specifico. Sono disponibili percorsi con 36, 40 o 48 CFU, attivati da Indire o università, per docenti con tre anni di servizio o specializzati all’estero, secondo i requisiti aggiornati dal DM.

Secondo ciclo percorsi sostegno con 36, 40 o 48 CFU, attivati da Indire o dalle Università per docenti con tre anni di servizio o specializzati estero, che rientrino nei requisiti aggiornati del dm n. 75 e 77 del 24 aprile 2025. Dopo l'informativa al Ministero Chiara Cozzetto della segreteria nazionale Anief ha illustrato ai nostri lettori le novità attese. I sindacati hanno chiesto di attivare il confronto che, probabilmente, potrebbe avvenire nella giornata di 23 dicembre. L'articolo Specializzazione sostegno con secondo ciclo Indire: per triennalisti escluso anno 202526, serve titolo di studio e servizio specifico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Carta docente anche ai docenti precari, secondo ciclo sostegno Indire, doppio canale per assunzioni in ruolo. RISPOSTE AI QUESITI Leggi anche: Secondo ciclo percorso sostegno INDIRE: avranno la precedenza triennalisti esclusi dal primo ciclo. Pillole di Question Time Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Secondo ciclo INDIRE sostegno al via, per 60.000 docenti con tre anni di servizio e specializzati estero. Nuovi REQUISITI DI ACCESSO; Sostegno: percorsi di specializzazione INDIRE II ciclo: 60.096 interessati, nuovi requisiti di accesso [Bozza Decreto Ministeriale]; Il TAR conferma la validità dei titoli di specializzazione al sostegno conseguiti in Spagna; GPS docenti 2026, anno di prova, elenchi regionali: ecco le ultime notizie. Secondo ciclo corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno: informativa del MIM, ecco le novità su percorsi, requisiti, costi - Il Ministero dell'istruzione ha incontrato i sindacati per una informativa sul secondo ciclo dei corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno. ticonsiglio.com

Il secondo ciclo di specializzazione per il sostegno è finalmente partito, coinvolgendo ben 60.000 docenti! - Il Ministero dell’Istruzione ha presentato la bozza del decreto che dà il via a questo secondo ciclo di specializzazione, organizzato da INDIRE e dalle Università. informazionescuola.it

Secondo ciclo INDIRE sostegno al via, per 60.000 docenti con tre anni di servizio e specializzati estero. Nuovi REQUISITI DI ACCESSO - Si è conclusa al Ministero l'informativa sulla BOZZA del decreto ministeriale che darà l'avvio al secondo ciclo dei percorsi Indire /Università per il conseguimento della specializzazione sostegno. orizzontescuola.it

Si è conclusa al Ministero l'informativa sulla BOZZA del decreto ministeriale che darà l'avvio al secondo ciclo dei percorsi Indire /Università per il conseguimento della specializzazione sostegno. I corsi avranno la durata di non meno di 4 mesi e verosi… x.com

TFA estero: una possibilità concreta e riconosciuta. Il TAR conferma la validità dei titoli di sostegno ottenuti in Spagna, riconoscendo la specializzazione all’estero come un percorso legittimo. Smart School ti accompagna passo dopo passo, con informazio - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.