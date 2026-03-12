Secolo XIX | Salis Dossieraggio infanga la politica solidarietà ai giornalisti

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha commentato la vicenda riguardante un presunto dossier realizzato dal presidente della Regione e dal suo portavoce nei confronti dei giornalisti del Secolo XIX. Salis ha espresso solidarietà ai giornalisti coinvolti e ha condannato l’episodio, che ha suscitato reazioni pubbliche. La questione riguarda un possibile tentativo di infangare l’attività dei giornalisti della testata.

La sindaca di Genova, Silvia Salis, interviene con fermezza sulla vicenda del presunto dossier elaborato dal presidente della Regione Marco Bucci e dal suo portavoce Federico Casabella nei confronti dei giornalisti del Secolo XIX. La notizia, pubblicata ieri, ha riportato la città e la regione sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. "Innanzitutto la mia solidarietà va ai giornalisti e al direttore del Secolo per quello che ho letto", ha dichiarato Salis a margine della presentazione del progetto Sport & inclusione per contrastare la povertà educativa e prevenire la criminalità. "Oggi c’è stata la reazione del direttore del Secolo, che ha pubblicato i suoi messaggi, mentre il presidente della Regione ha negato ogni addebito, affermando di non aver mentito e di non voler commentare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Dossieraggio Secolo XIX, Bucci: "Tutto un equivoco, non dettiamo la linea ai giornali"Parlano di un equivoco il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il suo portavoce Federico Casabella, riguardo al caso del presunto...

VIDEO | Caso Secolo XIX, Bucci e Casabella: "Nessun dossieraggio"Durante la conferenza stampa svoltasi nel primo pomeriggio per parlare della vicenda del presunto dossieraggio nei confronti del quotidiano Il Secolo...

Secolo XIX: Salis, Dossieraggio infanga la politica, solidarietà ai giornalistiLa sindaca di Genova, Silvia Salis, interviene con fermezza sulla vicenda del presunto dossier elaborato dal presidente della Regione Marco Bucci e dal suo portavoce Federico Casabella nei confronti ...

Salis: Questa destra non sa perdere, solidarietà al Secolo XIX e al direttore BrambillaLa sindaca, ospite di un evento che mette al centro lo sport contro l'abbandono scolastico, ha usato termini netti riguardo alla vicenda del presunto ...

La sindaca, ospite di un evento che mette al centro lo sport contro l'abbandono scolastico, ha usato termini netti riguardo alla vicenda del presunto dossieraggio a carico dei giornalisti del Secolo XIX

