Dossieraggio Secolo XIX Bucci | Tutto un equivoco non dettiamo la linea ai giornali

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e il suo portavoce, Federico Casabella, hanno definito come un equivoco la vicenda legata al presunto dossieraggio nei confronti del quotidiano Il Secolo XIX. Bucci ha chiarito che non viene impartita alcuna linea ai giornali e che non ci sono state azioni di questo tipo. La questione riguarda quindi un malinteso sulla relazione tra l’amministrazione regionale e il giornale.

Parlano di un equivoco il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il suo portavoce Federico Casabella, riguardo al caso del presunto dossieraggio nei confronti del quotidiano Il Secolo XIX. Allo stesso tempo attaccano il centrosinistra e minacciano querele.La procura di Genova, dopo la.