Salute a scuola Bassetti si schiera con la Pellegrini | I genitori che mandano i bambini all’asilo con la febbre sono dei pezzi di m…

Matteo Bassetti si unisce alle critiche di Federica Pellegrini e Matteo Giunta nei confronti dei genitori che, portando i figli malati a scuola, mettono a rischio la salute degli altri. La questione della tutela della salute scolastica resta centrale, sottolineando l'importanza di responsabilità e attenzione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Un tema di attualità che richiede consapevolezza e impegno da parte di tutta la comunità educativa.

Matteo Bassetti appoggia lo sfogo di Federica Pellegrini e Matteo Giunta contro chi porta i figli malati a scuola. L’infettivologo conferma i rischi di contagio per la classe e critica aspramente la mancanza di rispetto per la salute della comunità scolastica. La discussione è nata da uno sfogo social di Matteo Giunta e Federica Pellegrini, esasperati dall’abitudine di alcune famiglie di portare i figli all’asilo anche quando non sono in salute. Sulla questione è intervenuto l’infettivologo Matteo Bassetti, schierandosi dalla parte della coppia e criticando chi ignora le regole sanitarie di base per la comunità scolastica.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Bassetti: "Federica Pellegrini ha ragione, i genitori che mandano a scuola i figli con la febbre sono dei pezzi di m**da"Il dottor Matteo Bassetti ha commentato le recenti dichiarazioni di Federica Pellegrini, sottolineando l’importanza di evitare di mandare i figli a scuola quando sono malati.

Bassetti dà ragione a Pellegrini e Giunta: ‘I bambini con la febbre all’asilo non si mandano, si danneggia la comunità’Bassetti conferma la posizione di Pellegrini e Giunta: i bambini con febbre all’asilo non dovrebbero essere inviati, per tutelare la salute della comunità.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Bassetti: Non bevete la pipì, pratiche sconcertanti; Influenza K, nuovo picco a febbraio. Bassetti: Paracetamolo? Non riduce la durata dei sintomi; Australian Open 2026: i malori dei tennisti e l’allarme di Bassetti; Non solo influenza, occhio al norovirus. Bassetti: Molto contagioso, basta poco.

Bassetti: Federica Pellegrini ha ragione, i genitori che mandano a scuola i figli con la febbre sono dei pezzi di m**daL'infettivologo Matteo Bassetti rincara la dose. Dopo che Matteo Giunta, il marito di Federica Pellegrini, si è lasciato andare a uno sfogo social, il medico ha calcato l'onda social per ribadire l'im ... today.it

Influenza, Bassetti: «Gennaio pesante per virus e batteri, aumentano le polmoniti». Ospedali in difficoltàInfluenza e non solo. Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive ospedale policlinico San Martino di Genova, fa il punto della situazione ... msn.com

La scuola diventa Piazza della Salute 23 gennaio 2026 Dalle ore 08.00 L’I.C. “Carolina Senatore – Martiri d’Ungheria” si trasforma in “Piazza della Salute”, un’importante iniziativa di solidarietà e prevenzione realizzata in collaborazione con AIRC - facebook.com facebook