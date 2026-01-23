Salute a scuola Bassetti si schiera con la Pellegrini | I genitori che mandano i bambini all’asilo con la febbre sono dei pezzi di m…

Matteo Bassetti si unisce alle critiche di Federica Pellegrini e Matteo Giunta nei confronti dei genitori che, portando i figli malati a scuola, mettono a rischio la salute degli altri. La questione della tutela della salute scolastica resta centrale, sottolineando l'importanza di responsabilità e attenzione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Un tema di attualità che richiede consapevolezza e impegno da parte di tutta la comunità educativa.

Matteo Bassetti appoggia lo sfogo di Federica Pellegrini e Matteo Giunta contro chi porta i figli malati a scuola. L’infettivologo conferma i rischi di contagio per la classe e critica aspramente la mancanza di rispetto per la salute della comunità scolastica. La discussione è nata da uno sfogo social di Matteo Giunta e Federica Pellegrini, esasperati dall’abitudine di alcune famiglie di portare i figli all’asilo anche quando non sono in salute. Sulla questione è intervenuto l’infettivologo Matteo Bassetti, schierandosi dalla parte della coppia e criticando chi ignora le regole sanitarie di base per la comunità scolastica.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Bassetti: "Federica Pellegrini ha ragione, i genitori che mandano a scuola i figli con la febbre sono dei pezzi di m**da"Il dottor Matteo Bassetti ha commentato le recenti dichiarazioni di Federica Pellegrini, sottolineando l’importanza di evitare di mandare i figli a scuola quando sono malati.

Bassetti dà ragione a Pellegrini e Giunta: ‘I bambini con la febbre all’asilo non si mandano, si danneggia la comunità’Bassetti conferma la posizione di Pellegrini e Giunta: i bambini con febbre all’asilo non dovrebbero essere inviati, per tutelare la salute della comunità.

