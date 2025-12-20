Combatteva contro la mafia e per i diritti dei lavoratori un premio in memoria di Nicolò Azoti
Seconda edizione del premio alla memoria del segretario della Camera del lavoro di Baucina, ucciso dalla mafia il 21 dicembre 1946. Nel 79° anniversario dell’assassinio, il Comune, assieme a Cgil Palermo, Libera Palermo e istituto comprensivo “Don Rizzo”, bandisce per il secondo anno il premio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
