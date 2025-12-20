Seconda edizione del premio alla memoria del segretario della Camera del lavoro di Baucina, ucciso dalla mafia il 21 dicembre 1946. Nel 79° anniversario dell’assassinio, il Comune, assieme a Cgil Palermo, Libera Palermo e istituto comprensivo “Don Rizzo”, bandisce per il secondo anno il premio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Combatteva contro la mafia e per i diritti dei lavoratori, un premio in memoria di Nicolò Azoti

Mafia, Boldrini: «Partecipazione popolare contro corruzione e malaffare» - «La lotta contro le organizzazioni mafiose si combatte su più livelli, quello che impegna le forze dell'ordine e la magistratura» e «quello della partecipazione popolare e della cittadinanza attiva». ilsole24ore.com

"La #mafia non si combatte con la pistola ma con la cultura" Il #7dicembre 2004 fa ci lasciava una grande donna che per amore del figlio lottò con tenacia e coraggio per far emergere la verità sul suo vile assassinio. Riuscì infine a provare il depistaggio e solo - facebook.com facebook