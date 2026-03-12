Scritte sataniche a San Faustino per due uomini divieto di ritorno a Viterbo

La polizia di stato ha denunciato due uomini per aver imbrattato le facciate della chiesa dei Santi Faustino e Giovita e i muri di alcune case nel centro storico di Viterbo con scritte sataniche. A seguito di questo episodio, loro sono stati anche vietati di tornare in città. La vicenda riguarda quindi l’atto di vandalismo e le conseguenti misure adottate dalle autorità locali.

La polizia aggiorna sull'esito delle indagini dopo gli atti vandalici che hanno colpito il quartiere del centro storico nella giornata di sabato 7 marzo Le scritte, tracciate con vernice spray di colore nero, erano state rilevate nelle prime ore del mattino del 6 marzo, destando sconcerto tra gli abitanti del quartiere in relazione ai chiari riferimenti al satanismo. Le immediate indagini condotte da personale della polizia di stato della digos di Viterbo, anche con l'ausilio delle immagini acquisite dai sistemi di video-sorveglianza, avevano consentito di identificare tre autori degli imbrattamenti, da ricondurre a un'azione vandalica....