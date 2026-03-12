Scritte sataniche a San Faustino per due responsabili divieto di ritorno a Viterbo

Due persone sono state denunciate dalla polizia di stato per aver imbrattato con scritte sataniche la chiesa di San Faustino e alcune pareti nel centro storico di Viterbo. A seguito delle indagini, è stato loro imposto il divieto di ritorno in città. I graffiti sono stati scoperti recentemente e le autorità hanno proceduto all’identificazione dei responsabili.

La polizia aggiorna sull'esito delle indagini dopo gli atti vandalici che hanno colpito il quartiere del centro storico nella giornata di sabato 7 marzo Le scritte, tracciate con vernice spray di colore nero, erano state rilevate nelle prime ore del mattino del 6 marzo, destando sconcerto tra gli abitanti del quartiere in relazione ai chiari riferimenti al satanismo. Le immediate indagini condotte da personale della polizia di stato della digos di Viterbo, anche con l'ausilio delle immagini acquisite dai sistemi di video-sorveglianza, avevano consentito di identificare tre autori degli imbrattamenti, da ricondurre a un'azione vandalica.