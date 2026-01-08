Catania spaccio di droga | 8 misure cautelari

La Procura di Catania ha disposto l’esecuzione di otto misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di spaccio di droga. Gli agenti della Squadra Mobile stanno attuando le misure, emesse dal Gip, per contrastare l’attività illecita nel territorio catanese. L’operazione si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la legalità nella comunità locale.

Su disposizione della Procura di Catania, gli agenti della Squadra Mobile etnea stanno dando esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal Gip a carico di otto persone, accusate di spaccio di stupefacenti. Gli agenti stanno inoltre eseguendo perquisizioni nei luoghi riconducibili agli indagati, ritenuti essere i fornitori della piazza di spaccio del quartiere San Berillo del capoluogo etneo, gestita dagli arrestati il mese scorso nell'ambito dell'operazione denominata 'Safe Zone'.

