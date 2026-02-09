Paura a Giugliano violento scontro tra due auto | suv si ribalta in strada

Un incidente violento si è verificato questa mattina a Giugliano, lungo via San Francesco a Patria. Due auto si sono scontrate frontalmente, e uno dei veicoli, un SUV, si è ribaltato sulla strada. Fortunatamente, nessuno sembra aver riportato ferite gravi, ma il traffico è rimasto paralizzato per diverse ore mentre i vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona. Rimangono da chiarire le cause dello scontro.

Grave incidente stradale nella mattinata di ieri, domenica 8 febbraio, a Giugliano, lungo via San Francesco a Patria, in direzione Giugliano. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 12.30, nei pressi dello store di Mola, quando due autovetture si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. A seguito del violento impatto, uno dei veicoli coinvolti, un SUV, si è ribaltato sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. La scena ha attirato l’attenzione di numerosi automobilisti in transito. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale, i soccorritori del 118 e un’ambulanza. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

