Incidente stradale questa mattina, intorno alle 11 in piazza Palermo, che ha coinvolto uno scooter e un’auto.Un'ambulanza della Croce Bianca Genovese si trovava proprio davanti alla sede della Pubblica Assistenza quando è avvenuto il sinistro. Richiamati dal rumore dell’urto, i soccorritori hanno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Scontro tra scooter e auto: un ferito

Leggi anche: Via Calzabigi, scontro tra auto e scooter: ferito un 19enne

Leggi anche: Scontro tra auto e scooter sulla provinciale Lanciano-Fossacesia: ferito un diciassettenne

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pozzuoli, scooter contro un'auto: muore un 16enne mentre va a scuola; Pozzuoli, scontro tra scooter e auto: 16enne muore mentre va a scuola; Scontro tra scooter e auto, gli incidenti a Napoli e Rimini: morti un 16enne e una 18enne; Pozzuoli, scontro tra scooter e auto: muore uno studente di 16 anni.

Piazza Palermo, scontro semi frontale tra auto e scooter: ferito cinquantaquattrenne - L’uomo è stato trasportato al Galliera in codice giallo, traffico in tilt per il mercato straordinario ... lavocedigenova.it