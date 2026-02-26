Truffa sventata | oro rubato e carabinieri in azione a Lurate Caccivio

Una famiglia di Lurate Caccivio ha impedito un tentativo di truffa legato a oro rubato, grazie all’attenzione e alla reattività dimostrata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per approfondimenti. La vicenda si è svolta in modo rapido, evitando che la truffa potesse proseguire. La prontezza della famiglia ha evitato conseguenze peggiori e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Una truffa dell'oro sventata grazie alla prontezza di una famiglia del Comasco Una famiglia di Lurate Caccivio ha sventato una truffa dell'oro grazie alla propria prontezza. Una donna originaria di Avellino, classe 1997, si è presentata a casa di una signora del 1968 spacciandosi come incaricata del tribunale di Como. La truffatrice ha raccontato una storia inventata sul marito della proprietaria, sostenendo che avrebbe rapinato un gioielliere. La donna ha così convinto la famiglia a consegnarle oro e preziosi, ma qualcosa ha insospettito i presenti. I carabinieri sono intervenuti immediatamente, fermando la presunta responsabile direttamente in casa. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Forte odore di gas segnalato a Lurate Caccivio: controlli in corso nelle scuole Finta rapina e taxi per ritirare l'oro: truffa sventata in Costa d'AmalfiI truffatori hanno contattato telefonicamente una donna di Agerola, raccontandole una falsa rapina avvenuta in una gioielleria di Positano Un...