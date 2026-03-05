Referendum Giustizia Nordio | Toni accesi? Li riporteremo nell’ambito dei contenuti indicati da Mattarella
Il ministro della Giustizia ha commentato i toni accesi nel dibattito sul referendum, affermando che saranno riportati nei limiti dei contenuti indicati dal presidente della Repubblica. Ha aggiunto che si è cercato di ridurre l’intensità delle discussioni e che si continuerà a lavorare per mantenere il confronto entro i parametri suggeriti. Nessun altro dettaglio è stato fornito in merito alle modalità o ai contenuti specifici.
Home > Video > “Abbiamo cercato di abbassarli, li abbasseremo e li riporteremo nell’ambito dei contenuti secondo le sagge indicazioni del presidente Mattarella. L’obbligatorietà dell’azione penale non si tocca, quell’articolo della Costituzione resta inalterato ed è quindi una vuota polemica sul nulla”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a Napoli, a margine di un’iniziativa a sostegno del Sì al Referendum sulla Riforma della giustizia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
Referendum sulla giustizia, Mattarella si presenta al Csm (che presiede) e chiede a tutti di abbassare i toni. La reazione di Nordio – VideoNon aveva mai partecipato ad un plenum “ordinario”, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Referendum Giustizia: in mezz’ora Nordio prima fa autocritica sui toni della polemica, poi attacca a testa bassa i magistratiDal "Ho contribuito ad alzare i toni" a "Rivendico ogni mia frase", l'incredibile performance di Nordio sul palco dell'Ansa Ammettere di aver...
Referendum giustizia, Zagrebelsky: “Il senso della riforma è l’intimidazione dei magistrati”
Altri aggiornamenti su Referendum Giustizia.
Temi più discussi: Referendum Giustizia, Nordio: Abbiamo tutti esagerato nei toni; Referendum Giustizia, l'ammissione di Nordio: Abbiamo esagerato nei toni. Ma poi passa all'attacco: Se vince il no l'ala estrema della magistratura ipoteca la politica; Referendum, Nordio: Se vince il no, l'ala estrema della magistratura ipotecherà la politica; Nordio al Forum ANSA: Se vince il No, l'ala estrema della magistratura ipoteca la politica.
Nordio, toni confronto sul referendum? Seguiamo indicazioni MattarellaI toni del confronto sul referendum sulla giustizia abbiamo cercato di abbassarli, li abbasseremo e li riporteremo nell'ambito dei contenuti, secondo le sagge indicazioni del Presidente Mattarella. ansa.it
Referendum Giustizia, Nordio a Napoli abbassa i toni: E stringerei la mano al pg PolicastroRiporteremo tutto nell’ambito dei contenuti, come indicato da Mattarella dice il Guardasigilli. Che avverte: Dovesse passare il No sarebbe un’occasione ... napoli.repubblica.it
L’affluenza al referendum giustizia 2026 si aggira attorno al 42%. Il sondaggio di Pagnoncelli si spinge a ipotizzare che potrebbe raggiungere il 49%. Nel primo scenario, il No è in vantaggio al 52,4%. Nel secondo la distanza col Sì torna ad accorciarsi. - facebook.com facebook
#dimartedi Referendum giustizia, Floris a Renzi: "Le viene voglia di votare Sì per colpire il governo Meloni". x.com