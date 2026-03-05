Referendum Giustizia Nordio | Toni accesi? Li riporteremo nell’ambito dei contenuti indicati da Mattarella

Il ministro della Giustizia ha commentato i toni accesi nel dibattito sul referendum, affermando che saranno riportati nei limiti dei contenuti indicati dal presidente della Repubblica. Ha aggiunto che si è cercato di ridurre l’intensità delle discussioni e che si continuerà a lavorare per mantenere il confronto entro i parametri suggeriti. Nessun altro dettaglio è stato fornito in merito alle modalità o ai contenuti specifici.