Meloni | L’Italia non entrerà in guerra Scontro politico su Iran e caro carburanti

Da dayitalianews.com 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente del Consiglio ha spiegato in Parlamento che l’Italia non entrerà in guerra in risposta alla crisi in Medio Oriente. Ha anche commentato la posizione del governo sul conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, senza approfondire cause o motivazioni. La dichiarazione si inserisce nel dibattito politico in corso su temi come il caro carburanti e le tensioni nella regione.

La linea del governo sulla crisi in Medio Oriente La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha illustrato in Parlamento la posizione del governo italiano riguardo alla crisi in Medio Oriente e al conflitto che coinvolge Iran, Stati Uniti e Israele. Nel suo intervento ha ribadito con chiarezza che l'Italia non è coinvolta nel conflitto e non ha intenzione di partecipare alla guerra.  La premier ha definito la situazione internazionale "una delle crisi più complesse degli ultimi anni", invitando tutte le forze politiche a mantenere responsabilità, lucidità e unità nazionale di fronte a uno scenario geopolitico molto delicato.

