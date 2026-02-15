Vince l’azzurra colli Una buona Settempeda resta a mani vuote
Azzurra Colli ha vinto la partita contro Settempeda grazie a due gol, lasciando gli avversari a bocca asciutta. La squadra di Colli ha dimostrato maggiore intensità e concretezza sul campo, con i gol arrivati nel secondo tempo. La Settempeda, invece, non è riuscita a trovare la rete e ha subito la sconfitta davanti ai propri tifosi. Durante la partita, il tecnico di Colli ha effettuato alcuni cambi chiave, inserendo Angelini e Marucci nel secondo tempo.
AZZURRA COLLI 2 SETTEMPEDA 0 AZZURRA COLLI: Filiaci, Sabatini, Felicetti, Ciotti, Gabrielli, Filipponi, Cardinali (31’st Angelini), D’Amicis (27’st Marucci), Liberati, Valentini (46’st Spadoni), Pampano (37’st Salvucci). All.: Alfonsi. SETTEMPEDA: Giulietti, Brandi, Eugeni (9’st Sfrappini), Dutto, Pagliari, Guermardi, Quadrini (29’st Amorra), Dolciotti (9’st Compagnucci), Bonifazi (9’st Perez), Montanari, Tulli. All.: Pierantoni. Arbitro: Spadoni di Pesaro. Reti: 5’st Gabrielli, 41’st Ciotti. Riprende la marcia dell’ Azzurra Colli dopo il ko col Casette Verdini. L’avvio infatti è di marca ospite ma nel finale aumenta la pressione dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
IL POKER. La Settempeda si rilancia. Il Mogliano resta a mani vuote
La Settempeda si rilancia con una vittoria netta contro il Borgo Mogliano, conclusa sul risultato di 4-0.
Girone A: Celeste trafitta con una rete per tempo. AlbinoLeffe resta a mani vuote. Fanno festa le Dolomiti Bellunesi
Nella partita del Girone A, Celeste si impone con una rete per tempo, lasciando l’AlbinoLeffe a mani vuote, nonostante le numerose occasioni create e le poche conclusioni subite.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
