Vince l’azzurra colli Una buona Settempeda resta a mani vuote

Azzurra Colli ha vinto la partita contro Settempeda grazie a due gol, lasciando gli avversari a bocca asciutta. La squadra di Colli ha dimostrato maggiore intensità e concretezza sul campo, con i gol arrivati nel secondo tempo. La Settempeda, invece, non è riuscita a trovare la rete e ha subito la sconfitta davanti ai propri tifosi. Durante la partita, il tecnico di Colli ha effettuato alcuni cambi chiave, inserendo Angelini e Marucci nel secondo tempo.