Meloni replica a Schlein | Nessuna clava solo coerenza Il tavolo di confronto è aperto

Il presidente del Consiglio ha risposto alle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, riguardanti l’appello all’unità rivolto alle opposizioni in aula. Ha precisato che il suo intervento non intendeva essere una minaccia, ma solo un atto di coerenza. Ha inoltre affermato che il tavolo di confronto rimane aperto e che non ci sono intenzioni di usare strumenti coercitivi.

«Mi corre l’obbligo, per ristabilire quanto accaduto, di rispondere alle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, relativamente all’appello all’unità che ho rivolto ieri, in aula, alle opposizioni». Lo scrive in una dichiarazione la premier Giorgia Meloni. “Io rispettosa, l’opposizione mi ha definito ‘serva’ e ‘pericolo per l’umanità'”. «Il mio – prosegue Meloni – è stato un appello al dialogo sincero e pubblico, a fronte del quale l’opposizione ha risposto con accuse, ironie e perfino insulti personali. “Serva”, “ridicola”, “imbarazzante”, “pericolo per l’umanità”, “persona che striscia per non inciampare” e molti altri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

