Scontro in consiglio | Ribetti taglia la parola a Pirotta

Durante la riunione del consiglio comunale di giovedì 12 marzo 2026, si è verificato un acceso scontro tra il presidente del consiglio, Francesco Ribetti, e la consigliera Irene Pirotta. Nel corso della seduta, Ribetti ha interrotto bruscamente Pirotta, tagliandole la parola e interrompendo così il suo intervento. La discussione si è fatta tesa e ha attirato l’attenzione dei presenti in aula.

Lo scontro verbale tra il presidente del consiglio comunale Francesco Ribetti e la consigliera Irene Pirotta ha scosso l'assemblea di giovedì 12 marzo 2026. La tensione è esplosa quando Ribetti ha interrotto l'intervento di Pirotta scaduti i cinque minuti regolamentari, portando a un'accusa di mancanza di rispetto verso l'istituzione. L'incidente si è verificato durante una seduta consiliare caratterizzata da un clima già teso, dove la richiesta di istituire un garante dei detenuti ha innescato il conflitto. Mentre Pirotta ha chiesto di completare il suo intervento, Ribetti ha ribadito l'applicazione rigorosa delle regole procedurali, definendo la situazione come una necessità di ordine piuttosto che una lite personale.