Paura in Consiglio comunale uomo si taglia le vene durante la seduta di oggi

Un uomo di circa 60 anni si è ferito alle vene durante una seduta del Consiglio comunale di Modena, provocando scompiglio tra i presenti. La sua azione improvvisa ha interrotto i lavori, lasciando tutti senza parole. L’uomo si è avvicinato ai banchi, dichiarando di averlo fatto come forma di protesta, senza però spiegare i motivi. La scena ha suscitato grande tensione tra i partecipanti, che hanno chiamato subito i soccorsi.

Paura oggi pomeriggio nell'aula del Consiglio comunale di Modena. Nel corso della seduta, un uomo di circa 60 anni che assisteva ai lavori dell'Aula si è alzato improvvisamente avvicinandosi ai banchi e dichiarando: "Mi sono tagliato al polso per protesta —" senza però dichiarare le ragioni del gesto. L'uomo, che ha riportato una ferita non grave, è stato subito soccorso dai consiglieri medici presenti e poi medicato dai sanitari del 118, con cui in seguito si è allontanato camminando.

Martedì 16 dicembre si terrà una nuova seduta del Consiglio comunaleIl 16 dicembre alle 9:30 si terrà una nuova seduta del Consiglio comunale di Benevento, con numerosi punti all'ordine del giorno, tra cui la revisione delle partecipazioni pubbliche, convenzioni tra comuni e variazioni di bilancio.

Ultima seduta dell'anno, il Consiglio comunale chiude i lavori con tutte le delibere approvateConcludendo le attività dell’anno 2026, il Consiglio comunale di Catania, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato tutte le delibere all’ordine del giorno nella seduta di ieri sera.

