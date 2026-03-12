Scontro in consiglio comunale tra Pirotta e Ribetti il presidente stempera i toni | Ho solo applicato il regolamento

Durante una seduta del consiglio comunale, si è verificato uno scontro tra la consigliera del Pd Irene Pirotta e il presidente del consiglio Francesco Ribetti. Dopo l’incidente, Ribetti ha affermato di aver semplicemente applicato il regolamento. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, e Ribetti ha cercato di ridimensionare la discussione, sottolineando il rispetto delle regole durante il confronto.

Il presidente del consiglio comunale Francesco Ribetti cerca di stemperare i toni dopo lo scontro avvenuto in consiglio comunale con la consigliera del Pd Irene Pirotta. "La nostra città al momento ha bisogno di altro, e non di queste liti che non fanno contenti nessuno", ha dichiarato l'esponente di Fratelli d'Italia. "Ci tengo però a dire una cosa. Non c'è stato un battibecco tra me e lei. La 'consigliere' Pirotta (Ribetti si è rifiutato di declinare il termine al femminile) ha voluto esprimere il suo dissenso nei miei confronti, per l'ennesima volta". Ma andiamo con ordine. Irene Pirotta ha preso la parola negli ultimi istanti della seduta del consiglio comunale presentando la richiesta di istituire un garante dei detenuti.