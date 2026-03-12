Scontro frontale nella Montenegrone | 35enne ferito chiusa la galleria

Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, nella galleria Montenegrone si è verificato uno scontro frontale tra un’auto e un camion. A seguito dell’incidente, un uomo di 35 anni è rimasto ferito e sono state adottate misure per chiudere temporaneamente la galleria. La dinamica dell’incidente e le cause non sono state ancora rese note.

Incidente frontale tra un'auto e un camion nella galleria Montenegrone nel pomeriggio di giovedì 12 marzo. Lo schianto nel tunnel della Statale 671 della Val Seriana pochi minuti prima delle 15: con l'avvicinarsi dell'ora di punta, le prime ripercussioni sulla viabilità e sul ritorno a casa dei pendolari. La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento. Il conducente dell'auto, un 35enne, è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. La galleria è stata chiusa per consentire i soccorsi e le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati: il traffico sulla Statale è deviato sulla viabilità ordinaria.