Tragedia nella serata | scontro frontale ad Ardea Pesantissimo il bilancio | tre morti ed un ferito grave…

Nella serata di Ardea, intorno alle ore 20, si è verificato un grave incidente stradale in via Severiana, con uno scontro frontale tra due veicoli. Purtroppo, l’incidente ha causato tre vittime e un ferito grave. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento. La comunità si stringe attorno ai familiari delle vittime in questo momento di dolore.

Tragedia nella serata di Ardea: intorno alle ore 20, in via Severiana, un incidente frontale tra due veicoli ha provocato tre vittime. Chi sono le vittime. Le vittime sono un uomo di 37 anni, alla guida di uno dei mezzi coinvolti. Sull'altra auto viaggiava una famiglia composta da un 70enne, una 63enne e il loro figlio: i due genitori sono rimasti uccisi mentre la terza persona è stata ricoverata in codice rosso presso l'Ospedale dei Castelli. La prima ricostruzione: ipotesi sorpasso azzardato. Stando ad alcune delle testimonianze raccolte, alcuni presenti avrebbero visto il conducente del primo veicolo effettuare un sorpasso ritenuto azzardato: sarebbe questa, al momento, la possibile causa della tragedia.

