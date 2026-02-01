Questa mattina si è verificato un incidente tra un’auto e uno scooter nel centro di Reggio Calabria. Un giovane di 25 anni è rimasto ferito e i soccorsi sono intervenuti sul posto. La collisione è avvenuta all’incrocio tra via Spanò Bolani e il lungomare Falcomatà, vicino a piazza Italia e al Palazzo San Giorgio. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dello scontro.

Un giovane di venticinque anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel centro storico di Reggio Calabria, lungo via Spanò Bolani, all’incrocio tra il lungomare Falcomatà e la salita che conduce a piazza Italia e al Palazzo San Giorgio. L’episodio si è verificato in serata, in un’area già nota per il traffico intenso e la complessità della viabilità. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, uno scooter è stato coinvolto in uno scontro con un’auto, causando il ribaltamento del veicolo a due ruote e il conseguente arresto del traffico in zona. Il conducente dello scooter, un ventenne, è stato trasportato in ospedale con ferite lievi ma non trascurabili, in attesa di accertamenti medici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra auto e scooter a Locri: ferito 25enne, intervento dei soccorsi

