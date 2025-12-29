Scontro tra auto e moto centauro perde la vita

Un incidente stradale si è verificato oggi nel primo pomeriggio in provincia di Premariacco, lungo via del Collio. Un'auto e una moto sono entrate in collisione, causando il decesso di un centauro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare l’uomo coinvolto. Le autorità stanno ancora accertando le cause dello scontro e gestendo la viabilità.

Incidente mortale poco dopo le 16 di oggi in provincia. Un uomo ha perso la vita in seguito a un violento scontro stradale che si è verificato in via del Collio, a Premariacco. È successo di fronte al civico 18: la moto condotta dalla vittima – un uomo di origini cinesi, He Liangping, di 54 anni.

