Incidente in via Notarbartolo scontro all' incrocio tra un' ambulanza e un' auto

Oggi pomeriggio, all'incrocio tra via Notarbartolo e via Sciuti, si è verificato uno scontro tra un'ambulanza e un'auto. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due donne e un uomo che si trovavano a bordo dell'auto. La collisione ha causato l'intervento dei soccorsi sul luogo dell'incidente. Non sono stati riportati altri dettagli sulle conseguenze dell'incidente.

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio all'incrocio tra via Notarbartolo e via Sciuti. A scontrarsi un'ambulanza e un'auto sulla quale viaggiavano due donne e un uomo. Il traffico in zona è andato in tilt nel giro di pochi minuti. Sul posto, oltre ad alcune volanti della polizia, le.