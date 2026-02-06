Incidente all’incrocio regolato da semaforo scontro tra auto a Torino | un ferito

Un incidente si è verificato oggi a Torino, all’incrocio tra corso Galileo Ferraris e corso Stati Uniti. Due auto si sono scontrate sotto gli occhi di alcuni passanti, intorno alle 12. Uno dei conducenti è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili e le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è rimasta chiusa al traffico per qualche minuto.

Incidente a Torino all'incrocio regolato da semaforo tra corso Galileo Ferraris e corso Stati Uniti. L'impatto tra due auto è avvenuto venerdì 6 febbraio intorno alle 12.30. Danni alle vetture e un ferito lieve trasportato in ospedale. Indagini della polizia locale per ristabilire dinamica e.

