Scontro a fuoco | attentatore abbattuto davanti

Un veicolo ha colpito il complesso ebraico di West Bloomfield Township nel Michigan, provocando uno scontro a fuoco tra l’attentatore e le forze dell’ordine. L’attentatore è stato abbattuto sul posto e l’evento ha attirato l’attenzione delle autorità locali. Nessun dettaglio su altre persone coinvolte o sul motivo dell’attacco è stato reso noto.

Un veicolo si è schiantato contro il complesso ebraico di West Bloomfield Township nel Michigan, scatenando un’azione immediata delle forze dell’ordine che ha portato alla morte del sospetto. L’incidente, avvenuto oggi a mezzogiorno, ha coinvolto la sinagoga Temple Israel e la scuola ebraica adiacente, costringendo le autorità a mettere in sicurezza l’intera zona residenziale circostante. Lo sceriffo della contea di Oakland, Michael Bouchard, ha confermato che non vi sono altri feriti oltre all’attentatore stesso, il quale è stato abbattuto durante lo scontro a fuoco con i servizi di sicurezza. Mentre il fumo usciva dalla struttura danneggiata, la Federazione ebraica di Detroit ha istruito tutte le organizzazioni della regione ad adottare il protocollo di blocco per impedire qualsiasi ingresso o uscita dagli edifici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

