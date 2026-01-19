Tangenti per ottenere prestiti agevolati dall' Irfis assolti un funzionario e 5 imprenditori

La Procura di Agrigento ha assolto un funzionario e cinque imprenditori dall’accusa di aver ottenuto prestiti agevolati dall’Irfis tramite tangenti. Secondo le indagini, le tangenti sarebbero state nascoste con consulenze fittizie, permettendo a diverse società di accedere a finanziamenti a condizioni vantaggiose. La vicenda evidenzia le modalità con cui alcune imprese hanno cercato di aggirare i controlli per ottenere benefici finanziari.

Secondo l'ipotesi iniziale della Procura di Agrigento le tangenti sarebbero state mascherate da consulenze e in questo modo una serie di società e di imprenditori sarebbero riusciti ad ottenere dall'Irfis dei finanziamenti a tasso agevolato. Un'inchiesta che risale addirittura al 2017 e che oggi.🔗 Leggi su Palermotoday.it Caro bollette, finanziamenti a tassi agevolati per l'acquisto di pannelli fotovoltaici tramite Irfis

Una nuova misura mira a sostenere le famiglie siciliane nell'installazione di pannelli fotovoltaici, grazie a finanziamenti a tassi agevolati. Con un emendamento firmato, è stata inserita nella finanziaria regionale una norma che crea un fondo dedicato, facilitando l'accesso a impianti solari e contribuendo alla riduzione dei costi energetici. Tangenti all'Irfis? Intercettazioni inutilizzabili: prosciolti i 6 imputati dell'inchiesta "bis"

