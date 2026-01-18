Al via Ismea investe 2026 | 100 milioni di euro per finanziamenti agevolati nell’agroalimentare

È stato pubblicato il bando “Ismea investe 2026”, che mette a disposizione 100 milioni di euro in finanziamenti agevolati per il settore agroalimentare italiano. Questa iniziativa mira a sostenere gli investimenti e lo sviluppo delle imprese del comparto, favorendo innovazione e crescita. La misura rappresenta un’opportunità importante per le aziende che desiderano rafforzare la propria competitività nel mercato nazionale e internazionale.

Con la pubblicazione del bando “Ismea investe” 2026, prende forma una delle principali misure finanziarie a sostegno degli investimenti nel comparto agroalimentare italiano. L’intervento mette a disposizione una dotazione complessiva di 100 milioni di euro e si rivolge alle società di capitali della filiera, comprese le cooperative, con l’obiettivo di accompagnare progetti di sviluppo lungo tutte le fasi: dalla produzione primaria alla trasformazione, fino alla commercializzazione, alla distribuzione e alla logistica. A chi si rivolge “Ismea investe” 2026. Il bando è aperto alle società di capitali operanti nella filiera agricola e agroalimentare, incluse le società cooperative. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Al via “Ismea investe 2026”: 100 milioni di euro per finanziamenti agevolati nell’agroalimentare Agroalimentare, apre “Ismea Investe”: misura da 100 mln per società di capitali

Ismea ha annunciato l’apertura dello sportello per “Ismea Investe” 2026, una misura finanziaria da 100 milioni di euro rivolta alle società di capitali. L’obiettivo è sostenere progetti di sviluppo nei settori dell’agricoltura, della trasformazione, della commercializzazione e della distribuzione di prodotti agroalimentari. La misura si rivolge a imprese cooperative e non, favorendo investimenti strategici per il settore agroalimentare italiano. Leggi anche: Ircac, finanziamenti agevolati per oltre 1 milione e 250 mila euro alle cooperative siciliane Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. È ACCADUTO IERI: 100 milioni per l’agricoltura: ROMA (ITALPRESS) – È ufficialmente aperto dall’8 gennaio lo sportello “ISMEA Investe 2026”, lo strumento finanziario pensato per sostenere la crescita e la competitività dell’agricoltura italiana. La misura, gest - facebook.com facebook Apre oggi lo sportello di “Ismea Investe“ 2026, l’intervento finanziario voluto dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e attuato da Ismea, dedicato alle società di capitali per rafforzare l’agroalimentare italiano ismea.it/flex/cm/pag x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.