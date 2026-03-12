Sciopero di un' ora dei dipendenti della Tecnord di Modena

Stamattina, giovedì 12 marzo, i dipendenti della Tecnord Srl di Modena hanno scioperato per un'ora e si sono radunati davanti ai cancelli dell'azienda. La protesta ha coinvolto i lavoratori dell'impresa, senza ulteriori dettagli su eventuali rivendicazioni o motivazioni. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e senza incidenti.

Questa mattina la mobilitazione della Fiom Cgil, che fa seguito alle iniziative dei giorni scorsi. Il sindacato: "La direzione aziendale rifiuta di applicare la detassazione prevista per legge sui premi di produzione". Sciopero di 1 ora stamattina, giovedì 12 marzo, alla Tecnord Srl di Modena con presidio davanti ai cancelli. La mobilitazione è stata voluta dalla Fiom Cgil. Quello di stamattina fa seguito ad altri due scioperi del 9 e 11 marzo, mentre domani venerdì 13 marzo è previsto l'ultimo sciopero del pacchetto di 4 ore deciso il 4 marzo dall'assemblea dei lavoratori. "L'azienda, che produce apparecchiature oleodinamiche... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

