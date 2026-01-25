Sciopero Conerobus richiesto dall' assemblea dei dipendenti un referendum per esprimersi sul piano di risanamento

L’assemblea dei dipendenti di Conerobus ha richiesto un referendum per esprimersi sul piano di risanamento, in occasione dello sciopero di 24 ore previsto per il 29 gennaio. La decisione mira a coinvolgere direttamente i lavoratori nel confronto sulle future strategie aziendali. La situazione evidenzia le tensioni tra le parti e la volontà di trovare un dialogo aperto e condiviso.

ANCONA – Confermato lo sciopero di 24 ore in programma il 29 di gennaio e richiesta di una consultazione referendaria che coinvolga i lavoratori. È quanto emerge dall'assemblea dei lavoratori Conerobus, svoltasi il 23 gennaio 2026, con la proposta di un voto che consenta a tutti i 410 circa dipendenti di esprimersi sul piano di risanamento aziendale.

