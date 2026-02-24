Città della Scienza nuovo sciopero dei dipendenti | Navighiamo a vista dov' è la Regione?

I dipendenti di Città della Scienza organizzano un nuovo sciopero per il 25 febbraio, protestando contro la mancanza di risposte dalla Regione. La decisione deriva dalla frustrazione per le difficoltà nel trovare soluzioni ai problemi di finanziamento e gestione della struttura. I lavoratori dichiarano di navigare a vista, senza certezze sul futuro. Durante la giornata, si prevedono presidi e blocchi delle attività, per attirare l’attenzione sulla situazione.

Nuovo sciopero in arrivo a Città della Scienza. I lavoratori incrociano di nuovo le braccia e annunciano per domani, mercoledì 25 febbraio, l’astensione dal lavoro dall’inizio del turno e per l’intera giornata, con presidio davanti alla struttura e blocco di tutte le attività. A proclamare lo sciopero di domani è la rsa Filcams Cgil, che in una nota parla di una situazione ormai insostenibile. “Il tempo scorre e le condizioni dei lavoratori peggiorano ma non riceviamo risposte, formali e concrete, né dall’azienda né dalla Regione. Continua lo stillicidio delle retribuzioni di gennaio, che vengono corrisposte a ‘rate’, mentre, nelle nebbie della crisi, la tredicesima è sparita, i ticket sono un miraggio e le spettanze future non sono neanche sul radar. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

