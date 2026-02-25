Sciopero aerei 26 27 e 28 febbraio ferme Ita e EasyJet | quanto dura lo stop

Nuova ondata di scioperi in arrivo. Treni, aerei e trasporto pubblico locale: le mobilitazioni nel settore dei trasporti rischiano di mettere in difficoltà pendolari, viaggiatori e turisti in Italia nelle giornate di giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026. Giovedì 26 febbraio, lo sciopero del trasporto aereo. Lo sciopero proclamato da Cub Trasporti durerà 24 ore e interesserà i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto aeroportuale, con possibili ripercussioni su voli, check-in, assistenza a terra e servizi di scalo. Dalle 00:01 alle 23:59 incrocerà le braccia il personale di Ita Airways, come proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UGL T.A., Anpac e Anp. Sciopereranno anche i piloti e gli assistenti di volo di easyJet, sostenuti dalle stesse sigle sindacali. In parallelo Usb Lavoro Privato ha proclamato ulteriori astensioni dal lavoro di quattro ore, dalle 13 alle 17: stop di 4 ore, dalle 13 alle 17, per il personale navigante di easyJet;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

