Trasporto aereo oggi lo sciopero di Ita e EasyJet | stop di 24 ore

Per Vueling lo stop è di quattro ore, dalle 13 alle 17. Garantite le fasce 7-10 e 18-21 Fiumicino, 26 febbraio 2026 – Disagi per chi viaggia in aereo oggi: è in corso uno sciopero di 24 ore nel comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto. L’agitazione riguarda, fino a fine giornata, personale di terra e di volo di Ita Airways ed easyJet, con stop proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp. Per Vueling è invece previsto uno sciopero di quattro ore, dalle 13 alle 17, indetto da Usb Lavoro Privato. Nei giorni scorsi Ita Airways ha comunicato di essere stata costretta ad annullare circa il 55% dei voli programmati per oggi; secondo i sindacati si tratta di circa 160 voli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Sindacati, domani sciopero di 24 ore personale Ita Airways e Easyjet"Domani, giovedì 26 febbraio si terrà lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ita Airways e Easyjet, con presidi dalle 10 alle 16 negli...

