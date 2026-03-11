Scienza scoperta nuova forma di memoria nel cervello visivo
Un team di ricerca dell’Istituto di neuroscienze del Cnr e dell’Università di Firenze ha scoperto una nuova forma di memoria nel cervello visivo. Gli scienziati hanno identificato un meccanismo che consente di conservare la percezione degli oggetti anche quando scompaiono temporaneamente dalla vista. La scoperta riguarda le modalità con cui il cervello mantiene le informazioni visive nel tempo.
Un team di ricerca dell’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-In) e dell’Università di Firenze ha individuato un meccanismo fondamentale della percezione visiva: una forma di memoria che ci permette di "vedere" gli oggetti anche quando scompaiono temporaneamente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
