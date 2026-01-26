Alla Paris Fashion Week 3PARADIS ha portato in passerella la memoria la quotidianità e gli oggetti che restano

Alla Paris Fashion Week di gennaio, 3.PARADIS ha presentato una collezione che riflette sulla memoria e sulla quotidianità. Attraverso capi ispirati agli oggetti che rimangono nel tempo, il brand invita a riscoprire il valore delle piccole cose e delle esperienze condivise. La proposta si distingue per un approccio sobrio e riflessivo, ponendo l’accento sulla semplicità e sull’autenticità del linguaggio sartoriale.

Tra le proposte della Paris Fashion Week di gennaio, una delle più interessanti per il menswear è stata sicuramente quella di 3.PARADIS. Il brand francese ha presentato la collezione AutunnoInverno 2026 intitolata REST IN PARADIS. Molto più di uno show, una sfilata che ha rappresentato un attraversamento emotivo: un percorso dall'oscurità alla luce che prende forma attorno a un tema universale quanto intimo, quello della memoria e di ciò che resta delle persone che abbiamo amato.

