Dup sì tra le polemiche | Già investiti 233 milioni E presto altri ottanta
Il Comune di Ferrara ha approvato il Dup, causando reazioni contrastanti tra i consiglieri. La decisione arriva dopo aver già speso 233 milioni di euro e aver annunciato un nuovo investimento di 80 milioni. Durante il voto, la maggioranza ha sostenuto il documento, mentre le opposizioni si sono opposte agli emendamenti e alle risoluzioni presentate. La discussione si è accesa anche per le diverse interpretazioni sui progetti in corso.
di Federico Di Bisceglie FERRARA Passa il Dup (documento unico di programmazione), non gli emendamenti e le risoluzioni presentati dalla minoranza a vario titolo. Per riassumere il sentiment che serpeggiava tra gli esponenti dell’opposizione ieri, ricorriamo all’ultima frase pronunciata in dichiarazione di voto dal consigliere dem, Massimo Buriani: "Questo documento non è accettabile e non è sostenibile". Era chiaro che l’esito avrebbe premiato la maggioranza e l’assessore al Bilancio, Matteo Fornasini, lo sapeva anche prima di presentare la delibera sul documento che è alla base degli indirizzi strategici dell’attività amministrativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
