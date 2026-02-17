di Federico Di Bisceglie FERRARA Passa il Dup (documento unico di programmazione), non gli emendamenti e le risoluzioni presentati dalla minoranza a vario titolo. Per riassumere il sentiment che serpeggiava tra gli esponenti dell’opposizione ieri, ricorriamo all’ultima frase pronunciata in dichiarazione di voto dal consigliere dem, Massimo Buriani: "Questo documento non è accettabile e non è sostenibile". Era chiaro che l’esito avrebbe premiato la maggioranza e l’assessore al Bilancio, Matteo Fornasini, lo sapeva anche prima di presentare la delibera sul documento che è alla base degli indirizzi strategici dell’attività amministrativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Javier Faroni torna in Italia con un ulteriore periodo di inibizione di ottanta giorni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Dup, sì tra le polemiche: Già investiti 233 milioni. E presto altri ottanta; Approvato il Bilancio di Previsione e il DUP 2026-2028: Borgo San Lorenzo punta su concretezza, equità e valorizzazione del patrimonio; Carnevale: piovono coriandoli e rincari. I costi di maschere, trucchi e dolci aumentano mediamente del +6% rispetto al 2025.; Provincia di Oristano. Sindaci approvano statuto, bilancio e Dup.

Chi è Gaia Moretto, la moglie di Valentina Arrighetti/ Nel 2025 il sì tra le due ex pallavolisteChi è Gaia Moretto, la moglie di Valentina Arrighetti: ex pallavolista, nel 2024 ha lasciato il mondo dello sport giocato. Nel 2025 le nozze Chi è Gaia Moretto, la moglie di Valentina Arrighetti: le ... ilsussidiario.net

Amica9 Tv. . A #Barletta il Consiglio Comunale: approvati Dup, Bilancio e Piano Casa #consigliocomunale - facebook.com facebook