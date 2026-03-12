Sci di fondo oggi in tv Sprint tc Drammen 2026 | orario programma streaming

Oggi si svolge in televisione la competizione di sci di fondo Sprint TC Drammen 2026. La gara inizia alle 14:00 con le qualificazioni, seguite alle 16:30 dalla fase finale. La manifestazione si tiene a Drammen e viene trasmessa in diretta streaming, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire le fasi della gara di tecnica classica.

Va in scena la sprint a tecnica classica di Drammen oggi dalle 14:00 per la qualificazione e dalle 16:30 per la fase finale. Sprint, quella odierna, che è in programma in una specie di “formato salotto”, quello che è il fattore cittadino regalato da una città norvegese che ha anche i suoi gradi di bellezza. Tanta Italia, tanta lotta per il terzo posto di Coppa del Mondo per Federico Pellegrino e anche tanto, tantissimo che può ancora accadere in altri lidi, come per esempio quelli legati a un solidissimo Elia Barp. Il contingente azzurro consta di 9 elementi complessivi, tra cui il potenziale uomo da classico, Simone Mocellini. E, per Johannes Hoesflot Klaebo, c’è un inizio di passerella trionfale che lo vedrà essere l’acclamato anche a Oslo. 🔗 Leggi su Oasport.it

