Questa mattina a Lago di Tesero si disputa la sprint in tecnica classica valida per i Giochi di Milano Cortina 2026. Gli atleti sono già sul campo, pronti a sfidarsi in una gara che promette emozioni e sorprese. La competizione si svolge in diretta tv e streaming, con molti appassionati davanti agli schermi.

Tutto pronto a Lago di Tesero per la sprint individuale in tecnica classica valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Quest’oggi verranno assegnati due titoli nello sci di fondo sulle nevi della Val di Fiemme, infatti andranno in scena (come avviene abitualmente in Coppa del Mondo) sia la competizione femminile che quella maschile. LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT TC DI SCI DI FONDO ALLE 9.15 E ALLE 11.45 La Norvegia punta alla tripletta tra gli uomini e ha già prenotato di fatto la medaglia d’oro con Johannes Hoesflot Klaebo, mentre tra le donne potrebbe essere la Svezia a dominare la scena. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando lo sci di fondo oggi in tv: orari sprint tc, programma martedì 10 febbraio, streaming

Approfondimenti su Lago di Tesero

Lo Sprint TC Goms 2026 è una tappa importante nel calendario di sci di fondo, offrendo un’anteprima delle competizioni che si svolgeranno alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lago di Tesero

Argomenti discussi: Federica Brignone a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci alpino femminile; Quando lo sci alpino oggi in tv: orario discesa maschile Crans Montana, startlist, streaming; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris - Milano Cortina 2026: l’Italia si gioca il podio. Riflettori su Goggia, Vittozzi e il ghiaccio del curling; Milano Cortina 2026: le gare da non perdere e il calendario completo.

Quando lo sci alpino oggi in tv: orario combinata maschile a squadre, startlist, streamingLe medaglie delle due prove regine sono state assegnate e l'Italia ha già raccolto grandi soddisfazioni. Le Olimpiadi di Milano Cortina si preparano a ... oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orario discesa femminile, streaming, pettorali di partenzaDopo la meravigliosa doppietta sul podio nella discesa maschile di Giovanni Franzoni e Dominik Paris, oggi tocca alle donne andare a caccia di una o anche ... oasport.it

Oggi ci abbiamo creduto fino in fondo ed il meteo ci ha regalato una giornata memorabile, con la pioggia che è arrivata insieme a noi, alle macchine, in conclusione!!! Poi il supporto di un gruppo davvero forte sia ciaspolando che chiacchierando, tanto da spin facebook