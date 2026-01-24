A che ora lo sci di fondo oggi Sprint tc Goms 2026 | programma tv streaming

Lo Sprint TC Goms 2026 è una tappa importante nel calendario di sci di fondo, offrendo un’anteprima delle competizioni che si svolgeranno alle Olimpiadi di Milano Cortina. Di seguito il programma, gli orari e le modalità di visione in tv e streaming, per seguire da vicino questa fase di avvicinamento ai Giochi.

Tempo di sprint a tecnica classica in quel di Goms. Non solo è l’ultima prima delle Olimpiadi, ma è anche quella che corrisponde a ciò che si vedrà dalle parti della Val di Fiemme versione Milano Cortina. Ci sono alcune sorprese per quanto riguarda il contingente italiano in scena. Innanzitutto, sono solo in sei a presentarsi al via. E tra questi non c’è Federico Pellegrino, per ragioni che non sono state dichiarate. Ritorna invece in gara Johannes Hoesflot Klaebo, che diventa automaticamente il favorito d’obbligo (anzi, la vera domanda, se il fenomeno norvegese è in forma, di certo non è su chi vince). 🔗 Leggi su Oasport.it

