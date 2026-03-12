Sci di fondo Johannes Hoesflot Klaebo passerà la notte in ospedale dopo la caduta di Drammen

Durante la tappa di Drammen della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo è caduto durante la gara e, dopo aver subito traumi, passerà la notte in ospedale. Klaebo, vincitore della generale e della classifica sprint, non ha potuto continuare la competizione a causa dell'incidente. Nei momenti successivi alla caduta, è stato immediatamente soccorso.

Il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo trascorrerà la notte in ospedale dopo la brutta caduta rimediata a Drammen, in Norvegia, in occasione della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, con il vincitore della generale e della classifica sprint caduto nel corso della gara odierna. Nella prima semifinale della sprint in tecnica classica, infatti, lo statunitense Ben Ogden è caduto ed ha tirato giù, tra gli altri, proprio il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che ha sbattuto la nuca sulla pista ghiacciata, rimanendo in un primo momento a terra, per poi rialzarsi ed uscire dalla pista camminando.