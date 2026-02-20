Johannes Hoesflot Klaebo l’uomo che continua la caccia ai record
Johannes Hoesflot Klaebo, noto atleta norvegese, ha fatto notizia per aver tentato di conquistare il suo sesto oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara si è svolta ieri e ha attirato molte attenzioni tra gli appassionati di sci di fondo. Klaebo, che ha già vinto numerosi titoli, si è presentato in ottima forma, ma l’esito finale rimane incerto. La sua performance ha acceso il dibattito sulla possibilità di superare i suoi record precedenti. La decisione definitiva arriverà nelle prossime ore.
Ne ha ancora? Forse sì, forse no, si capirà domani. Johannes Hoesflot Klaebo va a caccia di un sesto oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che avrebbe del clamoroso, e naturalmente lo inserirebbe dritto nell’albo dei record delle rassegne d’inverno a cinque cerchi. E, va detto, con pieno merito, vista anche la stagione che ha messo in piedi. Già ora Klaebo un record ce l’ha già: mai nessuno alle Olimpiadi Invernali aveva vinto 10 medaglie d’oro, e dovesse riuscire a raccoglierla domani il conto salirebbe a quota 11. Ma anche, nel complesso, a 13, cioè a due unità da Marit Bjoergen e a una da Ole Einar Bjoerndaen, i due norge con più medaglie in assoluto in fatto invernale.🔗 Leggi su Oasport.it
