Johannes Hoesflot Klaebo l’uomo che continua la caccia ai record

Ne ha ancora? Forse sì, forse no, si capirà domani. Johannes Hoesflot Klaebo va a caccia di un sesto oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che avrebbe del clamoroso, e naturalmente lo inserirebbe dritto nell’albo dei record delle rassegne d’inverno a cinque cerchi. E, va detto, con pieno merito, vista anche la stagione che ha messo in piedi. Già ora Klaebo un record ce l’ha già: mai nessuno alle Olimpiadi Invernali aveva vinto 10 medaglie d’oro, e dovesse riuscire a raccoglierla domani il conto salirebbe a quota 11. Ma anche, nel complesso, a 13, cioè a due unità da Marit Bjoergen e a una da Ole Einar Bjoerndaen, i due norge con più medaglie in assoluto in fatto invernale.🔗 Leggi su Oasport.it

