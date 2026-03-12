Cosa è successo a Johannes Hoesflot Klaebo | maxi caduta nella sprint di Drammen!

Durante la sprint a tecnica classica di Drammen, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, Johannes Hoesflot Klaebo è stato coinvolto in una caduta violenta che ha interrotto la sua serie di vittorie. L’incidente ha coinvolto anche altre atlete, ma Klaebo è rimasto a terra per alcuni secondi prima di essere aiutato dai presenti. La sua striscia vincente si ferma a dodici successi complessivi.

Si interrompe a quota 12 (conteggiando anche le prove a squadre) l’incredibile striscia vincente di Johannes Hoesflot Klaebo, vittima purtroppo di un brutto incidente in occasione della sprint a tecnica classica di Drammen valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo. Il fenomenale padrone di casa norvegese è uscito di scena in semifinale a causa di un episodio davvero sfortunato e inevitabile, provocato dalla caduta di un altro atleta. Stiamo parlando dello statunitense Ben Ogden, autore del secondo tempo in fase di qualificazione proprio alle spalle di Klaebo. In un tratto di discesa piuttosto stretto (un po’ come quasi tutta... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cosa è successo a Johannes Hoesflot Klaebo: maxi caduta nella sprint di Drammen! Articoli correlati Leggi anche: Johannes Hoesflot Klaebo, l’uomo che continua la caccia ai record Johannes Hoesflot Klaebo passa al ciclismo? Una squadra professionistica gli fa la corteJohannes Klaebo si è meritato senza ombra di doppio la palma di uomo copertina delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove ha inscenato un... Una raccolta di contenuti su Johannes Hoesflot Klaebo Temi più discussi: Sci di fondo - Johannes Hoesflot Klæbo dice no al ciclismo: Il treno è ormai già passato, sono troppo vecchio; Sci di fondo: Klaebo show anche a Lahti nella 10 km, è tris azzurro nei dieci; Sci di fondo, Coppa del Mondo Oslo 2026: programma, orari, tv, streaming; Sci di fondo - Klaebo mette di nuovo d'accordo tutti nella sprint delle polemiche a Lahti! Pellegrino subito fuori. Cosa è successo a Johannes Hoesflot Klaebo: maxi caduta nella sprint di Drammen!Si interrompe a quota 12 (conteggiando anche le prove a squadre) l’incredibile striscia vincente di Johannes Hoesflot Klaebo, vittima purtroppo di un brutto incidente in occasione della sprint a ... oasport.it Sci di fondo: Klaebo show anche a Lahti nella 10 km, è tris azzurro nei dieciEnnesimo show di Johannes Hoesflot Klaebo nella 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli di Lahti, in Finlandia. Il fenomeno norvegese fa 111: ... oasport.it Podio monocolore alla 50 chilometri maschile tecnica classica disputata nello stadio di Lago di Tesero. Grande gara dei norvegesi che pigliano tutto. L’oro va allo straordinario Johannes Hoesflot Klaebo vincitore di sei ori in questa Olimpiade. Argento Martin L - facebook.com facebook #Olympics2026: nella 10 km di fondo tecnica libera uomini, oro a Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) in 20:36.2, seguito dal francese Mathis Desloges a +4.9 e dal norvegese Einar Hedegart a +14.0. Miglior italiano Martino #Carollo, settimo a +39.6 x.com