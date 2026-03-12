In diretta dalla gara di sci di fondo a Drammen, si sono svolti i quarti di finale dello sprint. Nessuna qualificazione per il concorrente italiano Pellegrino, mentre tre atlete italiane sono riuscite a passare alla fase successiva. Tra i primi dieci posti della classifica figurano atleti di diverse nazionalità, con Klaebo in testa e altri nomi noti tra i protagonisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50: Così le prime dieci posizioni: Klaebo, Ogden, Mocellini, Myhlback, Cerny, Tuz, Chappaz, Liekari, Grahn, Stoelben 14.48: Quinto posto per Cerny 14.46: Barp è 17mo al traguardo 14.44: Lontanissimo dalla testa Pellegrino che è eliminato, si inserisce al 27mo posto 14.42: Stoelben è nono al traguardo 14.41: Evensen si inserisce al decimo posto 14.42: Chanavat è decimo al traguardo 14.42: Ogden è al secondo posto alle spalle di Klaebo 14.41: Myhlback terzo, Graz è ottavo 14.50: Tuz terzo e Chappaz quarto 14.40: Klaebo va al comando con 2”64 di vantaggio su Mocellini 14.39: Secondo posto per Liekari 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: niente qualificazione per Pellegrino, tre azzurre ai quarti!

Articoli correlati

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: chi si inserirà nel festival norvegese?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica in...

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: chi si inserirà nel festival norvegese? Qualificazioni dalle 14.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica in...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Sci di fondo Sprint tc Drammen...

Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: Klaebo è un mostro, Korostelev riporta la Russia sul podio. Enorme Italia!; Il programma delle gare settimanali: nove le discipline impegnate; Milano-Cortina LIVE, occhi sugli azzurri in sci di fondo e curling; Sci di fondo oggi in tv: orari sprint tl Lahti 2026, programma, streaming.

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: chi si inserirà nel festival norvegese? Qualificazioni dalle 14.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica in programma a ... oasport.it

LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: Klaebo è un mostro, Korostelev riporta la Russia sul podio. Enorme Italia!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE di una bellissima giornata di competizioni in quel di Lahti, un augurio di buona ... oasport.it

Paralimpiadi Milano Cortina 2026, curling: Italia-Svezia 4-3 nel torneo a squadre miste Vittoria all'ultimo tiro Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/paralimpiadi-milano-cortina-2026-gare-sci-di-fondo-e-curling-romele-or - facebook.com facebook