sci di fondo klaebo domina le qualificazioni della sprint tc di tesero alle olimpiadi avanti tutti gli azzurri

A Tesero si sono concluse le qualificazioni della sprint maschile di sci di fondo in tecnica classica, valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Klaebo ha dominato le qualificazioni, mentre tutti gli azzurri sono riusciti a passare ai quarti, che si svolgeranno alle 12.

A Tesero si sono disputate le qualificazioni della sprint maschile in tecnica classica di sci di fondo valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: tutti gli azzurri al via approdano ai quarti delle ore 12.15, con Federico Pellegrino 15°, Simone Mocellini 17°, Simone Daprà 23° ed Elia Barp 26°. Il miglior crono è del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che domina in 3’07?57, rifilando 2?51 allo statunitense Ben Ogden, secondo, e 5?49 al transalpino Jules Chappaz. Seguono il ceco Jiri Tuz, quarto a 6?11, e l’altro norvegese Harald Oestberg Amundsen, quinto a 6?75. Il migliore degli italiani è Federico Pellegrino, 15° a 8?74, mentre Simone Mocellini, 17° a 8?87, merita un encomio particolare, dato che all’azzurro si rompe un bastoncino in un tratto di salita, ma reagisce, nella seconda parte del tracciato recupera 19 posizioni e stacca il pass per i quarti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Alle Olimpiadi di Pechino, la qualificazione di Mocelli ha sorpreso tutti.

