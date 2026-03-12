LIVE Sci di fondo Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA | De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo vincono Sundling ed Evensen

Durante la gara di sci di fondo Sprint TC a Drammen del 2026, De Martin Pinter e Graz sono usciti prima delle semifinali, mentre Klaebo è caduto durante la corsa. Sundling ed Evensen sono riusciti a vincere le rispettive batterie, assicurandosi così un posto nelle fasi successive. La diretta ha concluso alle 18.15, con i commenti finali e i ringraziamenti agli spettatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.15: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buona serata! 18.13: Fra mille colpi di scena, vincono ancora Svezia tra le donne e Norvegia tra gli uomini. Ormai un leit motiv nelle sprint. Bene l'Italia con 7 atleti nei quarti di finale e ben due in semifinale, entrambi non lontani dalla qualificazione alla finale. Buon modo per salutare Federicoi Pellegrino che oggi è uscito in qualificazione e sabato proverà a lasciare il segno nella 50 km di Holmenkollen 18.11: Finale rocambolesca per la gara maschile. Sprint in rimonta di Evensen che va a superare tutti e bella rimonta anche per Tuz. Bravo il giovane locale Kollerud che chiude terzo